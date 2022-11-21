В Минприроды заявили, что в недрах Беларуси есть золото и уран. Где?

Опубликовано: 21.11.2022 09:50 , Обновлено: 11.03.2025

Глава Минприроды Беларуси Андрей Худык в эфире гостелеканала ОНТ заявил, что в недрах страны есть золото и уран. Но есть нюанс.

Сначала Худык похвалился, что в 2022 году «мы добудем 1,81 млн тонн собственной нефти», что на 210 тыс. больше, чем в 2016 году (по его словам, тогда добывали 1,6 млн тонн).

Кроме того, он заявил, что в Беларуси «огромнейшие запасы» каменной и калийных солей.

А еще, как утверждает министр, в стране «есть золото, уран». Однако их еще нужно «разведать с учетом привлечения новых технологий». Где именно — Худык не сказал.

Кстати, о признаках в недрах Беларуси золота, платины и меди в Минприроды заявляли еще в 2018 году.

«Были поисковые работы в Столбцовском районе Минской области, по результатам которых выделен перспективный участок Зуберово. На достаточно больших глубинах — от 300 до 500 метров — обнаружены проявления золота. Теперь необходимо провести полный цикл геологоразведочных работ», — рассказывал заместитель начальника управления по геологии Минприроды Василий Колб.

Кроме того, он упомянул и о «перспективах по выявлению месторождений урановых руд»:

«Площади были выявлены еще лет 20 назад, но дальнейшие работы по обнаружению месторождений приостановлены в связи с тем, что они достаточно затратны и требуют хорошего экономического обоснования.

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