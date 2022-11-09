В Минобразования рассказали, как белорусским учителям заработать 1377 рублей (начисленными)

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Опубликовано: 09.11.2022 15:29 , Обновлено: 09.11.2022

Пресс-служба министерства образования Беларуси сообщила 9 нобяря, что средняя начисленная зарплата в образовани в размере 1377 рублей получается потому, что средняя занятость учителя в стране составляет 1,25 ставки.

И при таком раскладе средняя зарплата в образовании составляет 86,3% от средней по стране (1637 начисленных рублей).

Министр образования Андрей Иванец [link href=“https://t.me/MinobrofBelarus/17516” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link], что для получения расчетного с заветными 1377 рублей (до уплаты подоходгого и ФСЗН), педагогам надо не только проводить уроки, но и внеклассные занятия, факультативы и заниматься воспитательной работой.

В Минобразования рассказали, что с 1 сентября 2022 года учителям, которые ведут классно руководство, доплачивают одну базовую ставку, которая в ноябре состчалет составляет 212 рублей. В ведомстве также напомнили, что уровень зарплат учителей зависит не от них, а “от стабильной работы экономики и ключевых предприятий республики, которые формируют большую часть поступлений в бюджет”.

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович убеждена, что учителя в Беларуси могут зарабатывать 2100 рублей. Об этом она заявила в эфире гостелеканала СТВ.

В ФПБ рассказали, как белорусским учителям заработать 2100 рублей