Telegraf.news
ru

В Минобразования показали, как белорусскому педагогу заработать 2100 BYN

Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

В Министерстве образования поделились фотографией расчетного листка учителя за ноябрь 2022 года. На нем написано, что после вычетов педагог получил зарплату в 2100 рублей.

Фото расчетника опубликовало издание Tochka.by. Так, по данным Минобразования, учитель получил:

  • 580,60 BYN — оклад;
  • 7,84 BYN как компенсацию расходов на приобретение литературы;
  • 5,69 и 116,12 BYN — надбавка за контракт;
  • 18,50 BYN за специфику работы;
  • 4,77 и 97,31 BYN за стаж;
  • 189,74 BYN за достижения в труде;
  • 212 BYN за классное руководство;
  • 28,46 BYN за факультативные часы.
  • 84,80 + 67,84 + 25,44 BYN за характер труда педработника;
  • 60,80 + 64 + 160 + 208 + 208 BYN— разовые премии за месяц;
  • 690 BYN — аванс.

С вычетами (подоходный налог, профсоюзный и пенсионный взнос) получилось около 2100 BYN.

image

Как объяснили в ведомстве, зарплата учителя зависит от «стажа работы в бюджетных организациях, надбавки за работу по контракту, категории, количества часов педагогической нагрузки», а также стимулирующих выплат.

Ранее педагог одного из учреждений образования поделилась фотографией своего расчетного листка за ноябрь 2022 года. На нем написано, что после вычетов она получила зарплату в 426 рублей.

Белорусский педагог показала расчетник с зарплатой в 426 рублей

Темы: