В Минобразования показали, как белорусскому педагогу заработать 2100 BYN
В Министерстве образования поделились фотографией расчетного листка учителя за ноябрь 2022 года. На нем написано, что после вычетов педагог получил зарплату в 2100 рублей.
Фото расчетника опубликовало издание Tochka.by. Так, по данным Минобразования, учитель получил:
- 580,60 BYN — оклад;
- 7,84 BYN как компенсацию расходов на приобретение литературы;
- 5,69 и 116,12 BYN — надбавка за контракт;
- 18,50 BYN за специфику работы;
- 4,77 и 97,31 BYN за стаж;
- 189,74 BYN за достижения в труде;
- 212 BYN за классное руководство;
- 28,46 BYN за факультативные часы.
- 84,80 + 67,84 + 25,44 BYN за характер труда педработника;
- 60,80 + 64 + 160 + 208 + 208 BYN— разовые премии за месяц;
- 690 BYN — аванс.
С вычетами (подоходный налог, профсоюзный и пенсионный взнос) получилось около 2100 BYN.
Как объяснили в ведомстве, зарплата учителя зависит от «стажа работы в бюджетных организациях, надбавки за работу по контракту, категории, количества часов педагогической нагрузки», а также стимулирующих выплат.
Ранее педагог одного из учреждений образования поделилась фотографией своего расчетного листка за ноябрь 2022 года. На нем написано, что после вычетов она получила зарплату в 426 рублей.
Белорусский педагог показала расчетник с зарплатой в 426 рублей