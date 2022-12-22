В Минобразования показали, как белорусскому педагогу заработать 2100 BYN

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Опубликовано: 22.12.2022 09:21 , Обновлено: 22.12.2022

В Министерстве образования поделились фотографией расчетного листка учителя за ноябрь 2022 года. На нем написано, что после вычетов педагог получил зарплату в 2100 рублей.

Фото расчетника опубликовало издание Tochka.by. Так, по данным Минобразования, учитель получил:

580,60 BYN — оклад;

7,84 BYN как компенсацию расходов на приобретение литературы;

5,69 и 116,12 BYN — надбавка за контракт;

18,50 BYN за специфику работы;

4,77 и 97,31 BYN за стаж;

189,74 BYN за достижения в труде;

212 BYN за классное руководство;

28,46 BYN за факультативные часы.

84,80 + 67,84 + 25,44 BYN за характер труда педработника;

60,80 + 64 + 160 + 208 + 208 BYN— разовые премии за месяц;

690 BYN — аванс.

С вычетами (подоходный налог, профсоюзный и пенсионный взнос) получилось около 2100 BYN.

Как объяснили в ведомстве, зарплата учителя зависит от «стажа работы в бюджетных организациях, надбавки за работу по контракту, категории, количества часов педагогической нагрузки», а также стимулирующих выплат.

Ранее педагог одного из учреждений образования поделилась фотографией своего расчетного листка за ноябрь 2022 года. На нем написано, что после вычетов она получила зарплату в 426 рублей.

Белорусский педагог показала расчетник с зарплатой в 426 рублей