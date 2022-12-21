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Белорусский педагог показала расчетник с зарплатой в 426 рублей

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📷 Фото

Педагог одного из учреждений образования поделилась фотографией своего расчетного листка за ноябрь 2022 года. На нем написано, что после вычетов она получила зарплату в 426 рублей. Преподавательница объяснила, почему так вышло.

Фото она прислала в редакцию Tochka.by. На нем видно, что:

  • оклад составил 237 рублей;
  • надбавка молодому специалисту 71 рубль;
  • в графе «оплата по часам» отмечено 27 рублей;
  • за специфику дали 71 рублей;
  • по контракту начислили 59 рублей.

С вычетами (подоходный налог, профсоюзный и пенсионный взнос) получилось 426,26 BYN.

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Как объяснила преподаватель, она молодой специалист, и часов у нее мало, «но выбора не было». Собеседница издания также отметила, что не может взять больше работы из-за большого количества документации.

«Когда выбирала место на отработку, обещали, естественно, больше платить», — добавила она.

И отметила, что не может взять больше работы из-за большого количества документации.

Ранее Телеграф писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что средняя зарплата учителей за 9 месяцев 2022 года составила 1400 рублей.

[info_b]По данным Белстата за сентябрь средняя начисленная зарплата в сфере образования в сентябре 2022 года составила 1 089,7 рубля. Что на 19,7 рубля больше, чем в августе (1070 рублей).[/info_b]

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