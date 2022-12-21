Белорусский педагог показала расчетник с зарплатой в 426 рублей
Педагог одного из учреждений образования поделилась фотографией своего расчетного листка за ноябрь 2022 года. На нем написано, что после вычетов она получила зарплату в 426 рублей. Преподавательница объяснила, почему так вышло.
Фото она прислала в редакцию Tochka.by. На нем видно, что:
- оклад составил 237 рублей;
- надбавка молодому специалисту 71 рубль;
- в графе «оплата по часам» отмечено 27 рублей;
- за специфику дали 71 рублей;
- по контракту начислили 59 рублей.
С вычетами (подоходный налог, профсоюзный и пенсионный взнос) получилось 426,26 BYN.
Как объяснила преподаватель, она молодой специалист, и часов у нее мало, «но выбора не было». Собеседница издания также отметила, что не может взять больше работы из-за большого количества документации.
«Когда выбирала место на отработку, обещали, естественно, больше платить», — добавила она.
И отметила, что не может взять больше работы из-за большого количества документации.
Ранее Телеграф писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что средняя зарплата учителей за 9 месяцев 2022 года составила 1400 рублей.
[info_b]По данным Белстата за сентябрь средняя начисленная зарплата в сфере образования в сентябре 2022 года составила 1 089,7 рубля. Что на 19,7 рубля больше, чем в августе (1070 рублей).[/info_b]