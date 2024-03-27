В Минюсте рассказали, как белорусам правильно давать другу другу взаймы. А под проценты можно?

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Опубликовано: 27.03.2024 09:55 , Обновлено: 27.03.2024

В Министерстве юстиции Беларуси рассказали, как правильно заключить договор на передачу денег взаймы, в какой валюте это лучше делать и можно ли одалживать под проценты.

Итак, договор займа нужно заключить в трёх экземплярах, каждый из которых получит:

нотариус;

тот, который будет брать взаймы ;

; человек, который будет давать взаймы.

При заключении сделки нотариус должен установить личности сторон, выяснить все условия, разъяснить права и обязанности, а также возможные последствия.

В договоре займа важно указать следующие пункты:

дата и место заключения договора; ФИО обеих сторон и их адреса; паспортные данные; сумма займа; валюта (можно брать доллары, евро, гривны и т.д.), срок возврата.

К слову, срок возврата может быть любым и устанавливается по договорённости. Однако если это не прописано в договоре, по умолчанию деньги нужно будет вернуть в течение 30 дней после того, как поступит требование о возврате.

Также при заключении договора нужно определиться с формой возврата (наличные или безналичные). Помимо этого, юристы рекомендуют прописывать, каким будем заём — процентным или беспроцентным, пишет издание “Сельская праўда”.

[info_b] Договор займа – это реальный договор, который считается заключённым с момента передачи денег. Нотариус фиксирует это в документе, после чего обе стороны ставят подписи с расшифровкой. Беспроцентный заём, если иное не предусмотрено договором, можно вернуть досрочно, а вот тот, что предоставлен под проценты, получится выплатить раньше срока только с согласия того, кто дал взаймы.[/info_b]

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