Банки предложили белорусам новые кредиты. Что изменили в услугах?

Опубликовано: 26.03.2024 12:22 , Обновлено: 26.03.2024

В марте белорусские банки предложили новые кредиты для клиентов, а также изменили условия пользования некоторыми видами услуг.

В банке «Решение» для клиентов вновь сделали доступным потребительский кредит для физических лиц «R-Финанс». Можно без справки о доходах взять на 6 месяцев суммы от 1 000 до 5 000 рублей. Ставка – 12% годовых.

Банк ВТБ (Беларусь) запустил «Экспресс-кредит» в магазине электроники «5 элемент». Срок кредитования – 12 и 18 месяцев. Клиенты банка могут взять до 15 000 рублей на покупку под 4% годовых.

К «Технобанку» присоединились новые партнеры по рассрочкам. Это магазины дверей «Дверной Дискаунтер», «Urban Style», « Мир дверей» и магазин фасадных термопанелей, декоративной и тротуарной плитки «Белань».

В “Паритетбанке» изменились некоторые условия пользования картой рассрочки «#wishня». Теперь за снятия наличных в банкоматах других банков придётся заплатить комиссию 3% (минимум 4 рубля), а за перевод с карточек, эмитированных в рамках продукта спишется комиссия 3% от суммы (минимум 3 рубля за одну операцию).

С 19 марта в “Паритетбанке” нужно платить комиссию 2,5% за выдачу наличных по карточкам иностранных банков. Это касается как наличных в белорусских рублях, так и иностранной валюты в долларах и евро. Из хорошего — клиенты банка, владеющие карточками VISA, получили доступ к Samsung Pay.

В «Белгазпромбанке» с 18 марта вступили в силу изменения в перечень тарифов банка для физических лиц.

За прием, пересчет наличных при совершении платежей производитель услуг возьмёт вознаграждение 4 рубля. Если клиент будет совершать такие же платежи через банкоматы и инфокиоски, то тариф взимать не будут.

За прием и пересчет средств от физических лиц для перевода на счет юрлиц, открытый в «Белгазпромбанке» устанавливается комиссия 0,2% (минимум 4 рубля). За аналогичную операцию в дистанционных каналах банка комиссия составит 0,15% от суммы (не более 20 рублей).

Ранее Telegraf.news писал о том, что с 4 января “Беларусбанк” начал выдавать кредиты на потребительские нужды под очень низкий процент — всего 4% годовых на весь срок кредитования.

«Беларусбанк» начал выдавать кредиты под 4%. Кому и сколько дадут?