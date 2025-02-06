Минтранс рассказал, какие дороги и мосты в Беларуси отремонтируют в 2025-2026 годах

Опубликовано: 06.02.2025 08:22 , Обновлено: 06.02.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассказало о том, какие автомобильные трассы в Беларуси будут реконструированы и введены в эксплуатацию в ближайшие 2 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 февраля подписалуказ №49, утвердивший Государственную инвестиционную программу на 2025 год. Средства программы направили в том числе и на реконструкцию дорожных трасс и мостов Беларуси: М10 (граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин), М3 (Минск - Витебск), Р46 (Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации), Р53 (Слобода - Новосады), мосты через реку Припять (в Мозыре) и через реку Сож (в Ветке).

На данный момент завершили подготовительные работы, включая обустройство подъездных дорог, на участке автодороги М10 от Речицы до Калинковичей , работы на котором начались в 2024 году. Сейчас ведется перенос коммуникаций и мелиоративных систем, а также устройство транспортной развязки. Сдача участка запланирована на 2026 год.

Реконструкция трассы М3 Минск - Витебск продолжается на отрезке дороги от Плещениц до границы Минской и Витебской областей. Здесь запланированы цементобетонное покрытие, монтаж пролетных строений, а также замена мостового полотна на путепроводе.

В 2026 году запланировали завершение реконструкции автодороги Р53 Слобода - Новосады на участке от Жодино до Борисова. Сейчас на участке ведутся работы по отсыпке земляного полотна и устройству дорожной одежды.

В 2024 году реконструировали участок автодороги Р46 от Полоцка до Сорочино, а в 2026 году запланировано открытие для движения участка до Лепеля.

На данный момент продолжается реконструкция самого длинного моста в Беларуси через реку Припять в Мозыре на автодороге Р131 . Движение по мосту предварительно запланировано на 7 ноября 2025 года, а полностью объект планируют завершить в 2026 году.

Также, по информации ведомства, в 2025 году начнутся работы по реконструкции моста через реку Сож в Ветке (на автодороге Р30 ), их завершение запланировано на 2028 год.

В целом, на объекты реконструкции республиканского дорожного хозяйства из государственного бюджета выделили 606 млн. рублей. Все дороги реконструируются по параметрам II и I технических категорий в зависимости от перспектив интенсивности движения.

Особое внимание уделили состоянию мостов, объем финансирования на их ремонт и реконструкцию увеличивается ежегодно. Так, в 2024 году в стране отремонтировали 117 мостов.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что общая сумма, которую в 2025 году решили пустить на финансирование объектов в рамках инвестиционной программы, составит чуть больше 2,2 млрд рублей .

Лукашенко утвердил инвестпрограмму на 2025 год. На что решили потратить 2,2 млрд рублей?