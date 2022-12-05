В Минфине рассказали, у кого в Беларуси в 2023 году будут изымать прибыль на "социальные цели"

Опубликовано: 05.12.2022 08:56 , Обновлено: 06.04.2023

Министр финансов Юрий Селиверстов в эфире гостелеканала "Беларусь 1" заявил, что полученные от повышения налога на прибыль с 18% до 20% дополнительные деньги пойдут на "социальные цели", а налоговая нагрузка даже "немножко уменьшится". При этом он предложил способ получить налоговый вычет и сэкономить.

По [link href=“https://youtu.be/LyT6Uh7Ue94” target=“_blank” rel=“noopener”] словам [/link] министра финансов, запланированное на 2023 год повышение налогов - это мера “такого отложенного плана”. И, считает Юрий Селиверстов, “налоговая нагрузка даже немножко уменьшится, несмотря на то, что мы предлагаем увеличить на 2% налог на прибыль”.

“Здесь вопрос такой: те, у кого есть прибыль, те имеют налог. У кого прибыли нет по разным причинам, тем платить ничего не придется», — утверждает Юрий Селиверстов.

Чиновник предложил фирмам и предприятиям способ, как получить в таких условиях налоговый вычет - покупать недвижимость, оборудование и машины. “По зданиям и сооружениям у нас 20% налоговый вычет, машины и оборудование — 40%. Поэтому тот, кто хочет вложить свою прибыль в машины и оборудование, в основные средства для развития производства, то 40% суммы не будет облагаться вовсе”, - рассказал он.

А вот тех, кто им не воспользуется или не воспользовался, Юрий Селиверстов считает, что “заработал дополнительную прибыль, возможно, на где-то, может быть, не всегда обоснованном росте цен”. И пообещал, что с помощью роста налога на прибыль на 2% “государство изымет ее на социальные цели”.

Ранее Телеграф сообщил, что министр финансов Юрий Селиверстов в эфире гостелеканала «Беларусь 1» рассказал, в какой, по его мнению, валюте должны хранить свои накопления белорусы в 2023 году.

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