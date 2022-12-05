Глава Минфина рассказал, в какой валюте белорусы должны хранить сбережения

Опубликовано: 05.12.2022 08:49 , Обновлено: 06.04.2023

Министр финансов Юрий Селиверстов в эфире гостелеканала «Беларусь 1» рассказал, в какой, по его мнению, валюте должны хранить свои накопления белорусы в 2023 году.

По его словам, точный прогноз «в нынешней ситуации на финансовом рынке» сделать трудно. Однако министр уверен, что выгоднее всего сберегать деньги в белорусских рублях.

Селиверстов объяснил это тем, что когда раньше белорусы хранили сбережения в банках иностранной валюте, то надеялись заработать «не только проценты, но еще в пересчете на белорусский рубль из-за девальвации у них увеличится рублевая масса».

«Эти надежды не оправдались впервые за долгое время, и теперь сняв их, наверное, наоборот получишь еще меньше денег», — заявил глава Минфина.

Ранее Телеграф писал, что Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем свежем макроэкономическом отчете спрогнозировал курс доллара в Беларуси на 2023 и 2024 год.

Каким будет курс доллара в Беларуси в 2023 году? Прогноз ЕАБР