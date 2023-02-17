В Минфине предложили белорусам почитать выступления министра, вместо отчетов об исполнении бюджета

Опубликовано: 17.02.2023 10:21 , Обновлено: 15.11.2024

Белорусы создали петицию «Требуем открытость бюджетных данных и информации» и отправили в Министерство финансов. И вот, из ведомства прислали ответ за подписью министра Юрия Селиверстова.

Авторы петиции отметили, что с мая 2022 года Минфин «заметно снизило количество публикуемых данных об исполнении консолидированного, республиканского и местных бюджетов».

«В итоге бюджетная открытость превратилась в бюджетную закрытость», — сказано в тексте.

Со ссылкой на документы, которые гарантируют белорусам право на информацию и доступность документов, создатели петиции попросили, среди прочего, «обеспечить доступ пользователей к официальной информации о бюджетной открытости» и пояснить, по какой причине его закрыли.

Что ответили в Министерстве финансов?

16 февраля к петиции прикрепили ответ Минфина. В ведомстве заявили, что:

«на сайте министерства размещается информация, предусмотренная нормами Бюджетного кодекса, включая законы о республиканском бюджете на очередной финансовый год, в том числе на 2023 год, законы об утверждении отчетов об исполнении республиканского бюджета».

«министерством опубликована общедоступная версия Бюджета Республики Беларусь для граждан на 2023 год, в которой в простой для восприятия форме представлена подробная информация о приоритетах бюджетной и налоговой политики в текущем году, источниках поступления доходов в бюджет и направлениях их расходования, финансировании государственных программ социальноэкономической направленности и другое».

А еше в Минфине сообщили, что Минфин на диалоговых площадках СМИ «активно» информирует белорусов о «текущем исполнении бюджета» и предложили «ознакомится с выступлениями руководства министерства» на официальном сайте.

Ранее Телеграф писал, что на Национальном правовом портале появился текст утвержденного бюджета Беларуси на 2023 год. В нем говорится, что запланированных доходов не хватит на покрытие всех утвержденных расходов. Дефицит составит 3,17 млрд рублей.