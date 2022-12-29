В Минфине Беларуси рассказали, где возьмут деньги на покрытие дефицита бюджета

Опубликовано: 29.12.2022 10:15 , Обновлено: 06.04.2023

Министерство финансов Беларуси «осознанно» сформировало бюджет с дефицитом на 2023 год. Об этом заявил глава ведомства Юрий Селиверстов и рассказал, где возьмут деньги на его покрытие.

По его словам, бюджет сформировали с дефицитом в 3,2 млрд рублей (1,3% к ВВП). Селиверстов объяснил это возможностью «профинансировать все социальные обязательства государства».

Министр заявил, что покрыть недостаток ведомство планирует за счет:

бюджетных остатков;

кредитов от России.

К слову, ранее, 23 декабря, Селиверстов признался, что бюджет Беларуси выполняется с трудностями и дефицитом.

«По бюджету напряжение есть. Понятно, что это выливается в определенный размер дефицита, который определяется законодательно. Сказать, что все идет гладко, без проблем, — нет. Но проблемы преодолимы», — заявил чиновник.