"Напряжение есть" - Селиверстов рассказал о трудностях выполнения бюджета Беларуси

Опубликовано: 23.12.2022 13:28 , Обновлено: 15.11.2024

Министр финансов Юрий Селиверстов признался 23 декабря, что бюджет Беларуси выполняется с трудностями и дефицитом.

“По бюджету напряжение есть. Понятно, что это выливается в определенный размер дефицита, который определяется законодательно. Сказать, что все идет гладко, без проблем, - нет. Но проблемы преодолимы”, - заявил чиновник.

По его словам, сложности, однако, не влияют на финансирование того, “что собирались”. “Наоборот, мы еще надеемся прирасти в этом направлении и даже где-то с опережением пойти”, - похвалился Юрий Селиверстов.

Напомним, что Минфин засекретил в 2022 году данные о выполнению Республиканского бюджета. А также перестал делиться ежемесячной ситуацией с дефицитом бюджета.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра финансов России Тимур Максимов сообщил 15 ноября, что власти Беларуси попросили в связи с “непростой финансовой ситуацией” в стране отсрочку по выплате кредита на сумму $1,4 млрд. Недавно о такой просьбе говорил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Россия дала Беларуси отсрочку по кредиту на 6 лет — «Непростая финансовая ситуация»