В Минэнерго рассказали, когда БелАЭС снова закроют на ремонт

Опубликовано: 23.02.2023 10:18 , Обновлено: 06.04.2023

В Министерстве энергетики 23 февраля сообщили, когда в очередной раз собираются закрыть первый энергоблок Белорусской атомной станции (БелАЭС) на планово-предупредительный ремонт.

По информации ведомства, работы запланированы на IV квартал 2023 года. Это октябрь, ноябрь, декабрь.

Во время ремонта на БелАЭС обещают выполнить «расширенный контроль технологических систем, контроль металла оборудования реакторного и турбинного отделения» и другое.

Кроме того, планируют снова перегрузить ядерное топливо — его уже поставили на площадку БелАЭС.

Заниматься ремонтом будут как белорусские специалисты, так и российские.

Напомним, что первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС планируют совершить в марте-апреле 2023 года, сообщали в Минэнерго. А его ввод в промышленную эксплуатацию — во втором полугодии.