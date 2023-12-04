В ЕАБР рассказали, почему рост зарплат в Беларуси замедлился

Опубликовано: 04.12.2023 12:01 , Обновлено: 04.12.2023

Зарплаты в Беларуси в октябре продолжили расти. Однако, как отметили в Евразийском банке развития (ЕАБР), их рост немного замедлился по сравнению с сентябрем. Аналитики объяснили, с чем это связано и сравнили два осенних месяца этого года с аналогичным периодом 2022-го.

[info_b]Евразийский банк развития – международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность направленную на развитие экономик, торгово-экономических связей и интеграционных процессов в странах евразийского региона.[/info_b]

Эксперты отметили, что в октябре 2023 года рост заработной платы составил 15,9% по сравнению с октябрем 2022-го. Тогда как в этом сентябре, по сравнению с сентябрем 2022 года был прирост в 16,1%.

“Незначительное изменение реального показателя связано с ускорением инфляции”, — заявили в ЕАБР.

При этом, аналитики обратили внимание, что рост номинальной заработной платы “ускорился, достигнув уровня 20,2% год к году в октябре по сравнению с 18% в сентябре”.

[info_b]По информации Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в октябре 2023 года составила 1971,2 рубля.[/info_b]

В целом за январь-октябрь заработная плата по показателю «год к году» выросла в реальном выражении на 10,7%, сообщили в ЕАБР.

Ранее Телеграф писал, что правительство Беларуси запланировало очередное повышение размера базовой ставки, которая берётся за основу для расчета заработной платы работников бюджетной сферы в стране. Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер-министр Беларуси Роман Головченко уже подписал соответствующее постановление.

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