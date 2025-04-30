В Минэкономики рассказали, есть ли у ИТ шанс стать драйвером роста ВВП Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 30.04.2025 12:51 , Обновлено: 30.04.2025

Первый замминистра экономики Беларуси Андрей Картун похвалился, что ВВП Беларуси в первом квартале 2025 года рос опережающими темпами: 3,1% при прогнозе 2,7%. Но, по его словам, главным фактором роста стали темпы строительства.

Чиновник рассказал, что строительство показало рост на 15,6%, в то время как промышленность прибавила всего 2%. А сфера информации и связи добавила 6,1%. “Темп роста [строительства] 115,6% при вкладе почти 8% - это существенно”, - поделился мнением Андрей Картун у эфире “Первого национального” канала.

Что касается ИТ-сферы, то замминистра выказал уверенность, что та может вернуться к показателям, которые были до 2020-х годов - 7% от всего ВВП. На данный момент доля более, чем в 2 раза меньше - 3%. Когда это точно может случиться, замминистра экономики не стал говорить, но рассказал, что задача стоит в том, чтобы “за несколько лет вклад IT-отрасли в ВВП [составил] более 7,5%”.

По словам чиновника, сейчас в падении виноваты “условия, которые происходили после 2022 года”. С того года США и ЕС перестали быть основными заказчиками у айтишных компаний из Беларуси.

“Мы готовы работать и выполнять заказы любой страны, но санкционные ограничения вынуждают наши IТ-компании, в том числе резидентов ПВТ, искать альтернативные пути. И они их находят”, - похвалился чиновник, рассказав, что основными клиентам стали компании из СНГ.

“[Вклад в ВВП] чуть выше стал, но есть куда расти, - рассказал Каратун. - С учетом предпринимаемых мер по раскручиванию внутреннего спроса на IT-продукты, в том числе со стороны государства, у IT-отрасли есть все шансы стать, как и несколько лет назад, основным драйвером роста экономики”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец пожаловался на избыток студентов, которые обучаются на IT-специальностях. По его словам, на сегодняшний день в Республике их в два раза больше, чем нужно. При этом Иванец назвал три отрасли, где, наоборот, молодых работников не хватает, что представляет собой определённый “дисбаланс”.

В 2 раза больше, чем надо. Глава Минобразования пожаловался на «дисбаланс» в IT-сфере