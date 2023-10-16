В Минэкономики рассказали, что Беларусь решила продавать в Африке в 2024 году

Опубликовано: 16.10.2023 14:48 , Обновлено: 16.10.2023

В Министерстве экономики Беларуси заявили о том, что в 2024 году планируют "активизировать торговлю со странами Африки". Начальник управления прогнозирования внешней торговли ведомства Юлия Зубарь сообщила, за счёт каких товаров планируют наращивать объем экспорта, и какие страны ведомство рассматривает в качестве "опорных точек" не будущий год.

По словам Юлии Зубарь, “опорными точками” для наращивания белорусского экспорта в следующем году ведомством определены Египет, Кения, Нигерия, Экваториальная Гвинея.

“На сегодняшний день наши поставки не соответствуют потенциалу белорусского экспорта в данный регион. Поэтому в проекте Целевого плана на 2024 год предусмотрено наращивание экспорта в страны Африки,”, - заявила представительница Минэкономики.

По её словам, в первую очередь, Беларусь планирует поставлять в африканские страны больше продовольствия, продукции машиностроения, а также химической промышленности.

Напомним, в числе прочих товаров, которые Беларусь намерена поставлять на рыки африканских стран, по мнению Александра Лукашенко, могут быть конфеты из сухого молока, которые этим летом он предложил выпускать в стране по рецепту, подсмотренному у китайцев. Производство таких конфет этой осенью запустила белорусская фабрика “Коммунарка” .

«Коммунарка» предложила белорусам купить конфеты по рецепту Лукашенко. Сколько стоят?