В Минэкономики рассказали, что Беларусь решила продавать в Африке в 2024 году
В Министерстве экономики Беларуси заявили о том, что в 2024 году планируют "активизировать торговлю со странами Африки". Начальник управления прогнозирования внешней торговли ведомства Юлия Зубарь сообщила, за счёт каких товаров планируют наращивать объем экспорта, и какие страны ведомство рассматривает в качестве "опорных точек" не будущий год.
По словам Юлии Зубарь, “опорными точками” для наращивания белорусского экспорта в следующем году ведомством определены Египет, Кения, Нигерия, Экваториальная Гвинея.
“На сегодняшний день наши поставки не соответствуют потенциалу белорусского экспорта в данный регион. Поэтому в проекте Целевого плана на 2024 год предусмотрено наращивание экспорта в страны Африки,”, - заявила представительница Минэкономики.
По её словам, в первую очередь, Беларусь планирует поставлять в африканские страны больше продовольствия, продукции машиностроения, а также химической промышленности.
Напомним, в числе прочих товаров, которые Беларусь намерена поставлять на рыки африканских стран, по мнению Александра Лукашенко, могут быть конфеты из сухого молока, которые этим летом он предложил выпускать в стране по рецепту, подсмотренному у китайцев. Производство таких конфет этой осенью запустила белорусская фабрика “Коммунарка” .
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