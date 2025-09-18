В Минэкономики пообещали выдавать кредиты на белорусских роботов и не только

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Опубликовано: 18.09.2025 17:10 , Обновлено: 18.09.2025

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь заявил, что Совет министров решил развивать в стране робототехнику. В первую очередь, чиновники планируют развивать новую отрасль для собственных нужд Беларуси.

“Мы предусмотрели со следующего года кредитный продукт для предприятий, для внедрения робототехники у себя и роботизации, и автоматизации своих процессов”, - пообещал чиновник.

Также министр экономики рассказал, что в программе развития страны до 2025 года заложена цели по использованию местного сырья.

“Например, в деревообработке - увеличение в 1,2 раза мебельных производств. Для этого, кстати, мы тоже специальный продукт предусмотрели с следующего года под 6% на 7 лет для новых предприятий в этой отрасли, - рассказал Юрий Чеботарь. - Вот такие направления для нас актуальны, и они все предусмотрены в программе социально-экономического развития”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь после заседания президиума Совмина для обсуждения Программы социально-экономического развития до 2030 года заявил, что арендное жилье, дороги, туризм вошли в ТОП-5 приоритетов документа. Что ещё?

Совмин назвал 5 приоритетов для Беларуси к 2030 году. Что кроме «вертикализации» и арендного жилья?