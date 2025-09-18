Совмин назвал 5 приоритетов для Беларуси к 2030 году. Что кроме "вертикализации" и арендного жилья?

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Опубликовано: 18.09.2025 16:56 , Обновлено: 18.09.2025

Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь после заседания президиума Совмина для обсуждения Программы социально-экономического развития до 2030 года заявил, что арендное жилье, дороги, туризм вошли в ТОП-5 приоритетов документа. Что ещё?

“Пять приоритетов, в первую очередь по запросам нашего общества, это: арендное жилье, качественные дороги, далее вопросы развития реального сектора, это вопросы цифровизации и технологичности, сильные регионы, ну и приоритет, о котором в ближайшее время все говорят, это туризм”, - пояснил глава Минэкономики Беларуси, назвав на самом деле 6 приоритетов. В Совмине надеются, что туризм будет генерировать, 4,5% ВВП.

Чеботарь заявил, что Совмин попытался в Программе развития подойти комплексно, объединив 19 государственных программ, 17 отраслевых, более 30 научно-технических программ и 7 региональных. “Вот это все формирует облик и каркас исполнения пятилетки на следующие 26-30 годы”, - подчеркнул министр.

Юрий Чеботарь рассказал, что в Программе реализована задумка, “которую презентовали в апреле”. Речь идёт о так называемой “вертикализации” - принципе, когда все показатели, все задачи будущей пятилетки полностью “каскадированы вниз на соответствующие программы”.

По словам министра экономики, все чиновники, в том числе и министры, будут знать “кто что будет исполнять”.

Что по арендному жилью?

Чиновник рассказал, что в Программе особое место уделили развитию арендного жилья. “Вы видите отдельные направления мы уже, в принципе, реализуем. По арендному жилью вся законодательная база в этом году создана. Люди знают на каких основаниях на каких правилах можно будет это выкупать. Соответствующий указ принят”, - пояснил Юрий Чеботарь.

“В принципе, мы уже знаем как и представляем, как будем реализовать программу. Вот это ключевые отличия, наверное, с которыми мы выходим сегодня”, - заверил он.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Александр Турчин потребовал на заседании президиума Совмина, чтобы Программа социально-экономического развития до 2030 года была написана “простым и понятным языком”.

Турчин потребовал не превращать программу развития Беларуси до 2030 года в «программу строительства дорог»