В Минэкономики объявили о росте зарплат белорусов в 2,1 раза

Опубликовано: 18.03.2026 16:29 , Обновлено: 18.03.2026

Заместитель министра экономики Беларуси Мария Мажинская сообщила, что средняя зарплата в стране с 2021 по 2025 год выросла в 2,1 раза. Этот показатель оказался в 1,5 раза выше прогнозного показателя.

Однако, судя по приведённым данным, чиновница говорила о номинальном росте — то есть без поправки на инфляцию.

«Реальная зарплата также продемонстрировала рост — в 1,4 раза», — уточнила Мажинская. При этом она добавила, что Минск продолжает оставаться лидером по уровню заработной платы среди всех регионов страны. По её данным, в 2025 году средняя зарплата в столице составила 3640,1 рубля, что выше среднереспубликанского уровня.

Ранее мы писали, что согласно данным Минского отделения Белстата, в 2025 году средний бюджет одного столичного домашнего хозяйства (семьи) составил 3 435,5 рубля в месяц. Данные были получены путем выборочного обследования уровня жизни жителей столицы и опубликованы на официальном сайте в виде инфографики.

Доходы средней семьи в Минске оказались чуть больше одной средней зарплаты