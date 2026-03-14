Доходы средней семьи в Минске оказались чуть больше одной средней зарплаты

📊 Анализ

Опубликовано: 14.03.2026 10:44 , Обновлено: 14.03.2026

Согласно данным Минского отделения Белстата, в 2025 году средний бюджет одного столичного домашнего хозяйства (семьи) составил 3 435,5 рубля в месяц. Данные были получены путем выборочного обследования уровня жизни жителей столицы и опубликованы на официальном сайте в виде инфографики.

Напомним, что по итогам декабря 2025 года Белстат объявлял, что средняя заработная плата в Минске была 4290,9 рубля. Однако в этом месяце активно выплачивались премии. В ноябре же средняя заработная плата составляла 3 560,8 рубля.

Тут стоит отметить, что средние зарплаты Белстатом показываются до вычета подоходного налога и пенсионного взноса (отчислений в ФСЗН - Фонд социальной защиты населения), а это минус 14%. И если отнять и их, то получится, что средняя семья в месяц зарабатывала на 373 рубля больше одной средней столичной получки в ноябре (3 062,29 рубля на руки), подсчитанной Белстатом.

Что касается расходов, то основная часть (65,3%) шла на потребительские нужды. На еду тратилось 38,6%, на промышленные товары – 31,6%, и на услуги – 27,7%.

При этом жители столицы могли себе позволить 21,3% от доходов класть на счета в банках в качестве сбережений. Из них 6,8% — расходы на строительство и покупку недвижимости. На налоги, взносы и другие платежи уходило 2,7%, на ведение личного подсобного хозяйства — 0,2%, на прочие непотребительские расходы — 3,7%.

[inf]Располагаемые ресурсы домохозяйств в статистике Белстата — это общая сумма всех денежных доходов, заемных средств, израсходованных накоплений и натуральных поступлений (продукты с огорода, подарки), которые семья может потратить на потребление товаров и услуг. Это показатель реального уровня жизни, показывающий, сколько средств реально доступно для использования одной семье. В общем, это не только зарплаты. [/inf]