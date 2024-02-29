В мэрии Минска проиндексировали чеки «Жилье». Насколько подешевели?

Опубликовано: 29.02.2024 15:46 , Обновлено: 29.02.2024

В Минске, в соответствии с решением Мингорисполкома, проиндексировали именные приватизационные чеки «Жилье». По сравнению с ноябрем прошлого года их стоимость заметно снизилась.

Решением Минского горисполкома индекс роста стоимости строительства жилья для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 31,854 руб. Последний раз в Минске чеки индексировали в ноябре 2023 года, тогда было 43,084 руб.

К слову, в начале февраля проиндексировали чеки «Жилье» в Минской области. Теперь – 31,395 руб., в ноябре стоили 27,916 руб.

Напомним, как могут использовать чеки те, кто стоит в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Их можно применить для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Ранее Телеграф писал, что мингорисполком предложил правительству внести изменения в Жилищный кодекс Беларуси и разрешить городским властям снимать некоторые многодетные семьи с очереди на улучшение жилищных условий. Об этом 29 января на оперативном совещании в минской мэрии заявила начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.

В Мингорисполкоме предложили снимать с очереди некоторые многодетные семьи. За что?