Лукашенко приказал взять импорт «под жесточайший контроль»

Опубликовано: 10.02.2023 12:35 , Обновлено: 10.02.2023

Александр Лукашенко 10 февраля собрал большое совещание по вопросам ценообразования По его словам, госрегулирование цен «требует дальнейшего совершенствования и донастройки».

Лукашенко заявил, что правительству «удалось не допустить пустых полок и вернуть разнообразие ассортимента» за счет поставщиков из России и Турции, «но это не повод успокаиваться».

Он отметил, что цены на импортные товары «должны быть по карману» белорусам, поэтому «импорт также должен быть под жесточайшим контролем».

Лукашенко назвал проблемой то, что «импортеры имеют возможность формировать выгодную для себя цену за пределами страны и получают большую прибыль», чем белорусские производители, передает госагентство БелТА.

Напомним, совет Министров Беларуси опубликовал постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство вводит новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.

Позже правительство вносило в документ изменения. Последний раз — 1 февраля 2023 года.