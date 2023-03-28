Как в Беларуси появилась украинская картошка? На госТВ призвали разобраться

📷 Фото

Опубликовано: 28.03.2023 08:33 , Обновлено: 07.09.2023

В одном из белорусских магазинов заметили свежий ранний картофель, на ценнике которого указано, что его привезли из Украины. Вопрос, как он появился на полках, подняли в эфире гостелеканала СТВ с чиновниками и фермерами.

Так, эту раннюю мытую и, как указано, украинскую картошку стали продавать в «Евроопте» по цене 3,49 рубля за килограмм.

Этим фактом возмутился глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе Владимир Крапивка.

«Где санстанция, где Госконтроль, где МАРТ? Как можно эту картошку зеленую, обработанную фазором (регулятором роста. — Прим. ред.)? В Украине она в принципе не может быть ранней», — сказал он в эфире СТВ.

На это ведущая спросила, почему же тогда на полках нет его картошки, «которая идеальная». На что фермер ответил:

«Ранний мытый – его в принципе не может быть. Египетская может быть, но она не такая. А украинская – это обработанный фазором картофель поздний». По его мнению, «это обман продавца».

Тем временем представитель КГК Беларуси Татьяна Самохина подчеркнула: «здесь вопрос, украинская она или нет». По ее словам, «надо смотреть документы». Она добавила, что «если по протоколам испытаний продукция соответствует всем параметрам, нарушений нет». И если у КГК возникают сомнения, то специалисты берут образцы и испытывают этот картофель.

В свою очередь глава МАРТ Алексей Богданов спросил главу фермерского хозяйства, когда ранний картофель появится в Беларуси? Тот ответил, что «может пойти 15 июня, а может 15 июля».

Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 7 марта объяснил, почему зимой и ранней весной в нашей стране сложно купить свежую белорусскую клубнику.

Глава МАРТ рассказал, почему зимой не найти свежую белорусскую клубнику