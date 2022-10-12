В МАРТ установили правила ценообразования на части курицы

Опубликовано: 12.10.2022 08:12 , Обновлено: 12.10.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало постановление, в которым установлен порядок установления цен на разделанные тушки куриц. Документ так и называется "О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки".

В постановлении МАРТ от 7 октября 2022 гола №61 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238861&p1=1&p5=0” rel=“noopener” target=“_blank”] говорится [/link], что если курицу расчленили на половинки или четвертинки, то общая стоимость получившихся кусков не должна превышать стоимости первоначальной тушки курицы или цыпленка-бройлера.

Чиновники, однако, разрешили повысить стоимость частей курицы при других видах разделки на 10%. А ещё можно добавить стоимость упаковки, если таковая присутствует.

Отдельно в МАРТ прописали правила ценообразования на филе курицы - максимальная оптовая и торговая надбавки на куриное филе не могут в совокупности превышать 15%.

Постановление МАРТ будет действовать в течение 90 дней.

Напомним, 6 октября Александр Лукашенко собрал чиновников экономического блока правительства и рассказал им, почему не доволен ценами на “расчлененную” курицу.

«Понимаете, до чего дошли: целая тушка цыпленка стоит два рубля, а пополам расчлененная — пять рублей к примеру. А что случилось, почему в два-три раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали?», — задался он риторическим вопросом.

Правительство запретило магазинам разделывать тушки куриц на бедрышки, филе и окорочка