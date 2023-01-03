В МАРТ решили взять под контроль белорусских производителей

Опубликовано: 03.01.2023 10:44 , Обновлено: 03.01.2023

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов в эфире гостелеканала СТВ заявил, что в 2023 году ведомство в рамках госрегулирования цен возьмет под контроль и производителей.

Он назвал это контролем индекса цен в производстве.

За этим будут следить специальные регуляторы. Они, по словам Богданова, если производители начнут поднимать цены, «будут разбираться: а почему, на каком основании повышается такая цена».

Министр считает, что такой подход поможет выполнить поставленную властями задачу снизить инфляцию до 7−8%.

К слову, как писал Телеграф, премьер министр Роман Головченко в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что в 2023 году цены в Беларуси продолжат расти.