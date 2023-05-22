В МАРТ рассказали, почему мировые цены на мясо упали, а в Беларуси выросли

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Опубликовано: 22.05.2023 18:39 , Обновлено: 22.05.2023

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили 22 мая, что мировые цены на некоторые продукты в апреле упали. Но это не повлияло так, как хотелось бы, на рост цен в Беларуси.

Там сообщили, что в прошлом месяце удорожание мясных и молочных продуктов в Беларуси произошло “на фоне увеличения цен производителей”. По данным МАРТ, мясо и мясопродукты за апрель увеличились в цене на 0,4% по сравнению с мартом (+5% в годовом выражении), молоко и молочные продукты – на 0,6% (+11,9% за год).

И это притом, что в апреле 2023 года мировые цены на продовольствие в годовом выражении снизились на 21,1%. В том числе на мясо был минус 7,7%, на молоко – минус 16,5%, на масло – минус 46,2%, сообщили в МАРТ.

В ведомстве не пояснили, почему цены производителей в Беларуси не пошли вниз вслед за мировыми. В 2021-22 годах в ведомстве неоднократно ссылались на рост мировых цен на продовольствие, как на причину высокой инфляции в Беларуси.

И вообще, по данным МАРТ, импортные товары стали дорожать медленнее белорусских: “В отчетном месяце сохранилась и тенденция к замедлению годового прироста цен на товары отечественного производства, однако меньшими темпами, чем по группе импортных товаров”.

В то же время, в МАРТ похвалились плодоовощной дефляцией. “На рынке плодоовощной продукции зафиксирована дефляция в годовом выражении (т.е. за прошедшие двенадцать месяцев цены в данном сегменте снизились на 9,1%)”, - сообщили в МАРТ. Упали цены и на “некоторые товары критического импорта” (телевизоры, мебель растительное масло и крупу).

Ранее Телеграф сообщил, что министерство здравоохранения Беларуси объявило о повышении цен на некоторые лекарственные препараты белорусского производства. В ведомстве необходимость поднять цены объяснили увеличением себестоимости производства, в том числе, подорожанием импортных расходных материалов.

«Для ликвидации убыточности» — Минздрав повысил цены на белорусские лекарства