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"Для ликвидации убыточности" - Минздрав повысил цены на белорусские лекарства

"Для ликвидации убыточности" - Минздрав повысил цены на белорусские лекарства
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Министерство здравоохранения Беларуси объявило о повышении цен на некоторые лекарственные препараты белорусского производства. В ведомстве необходимость поднять цены объяснили увеличением себестоимости производства, в том числе, подорожанием импортных расходных материалов.

Рентабельность производства препаратов - 0%

Согласно постановлению Минздрава, цены повысят на восемь лекарственных препаратов, которые производят Борисовский завод медицинских препаратов, «Белмедпрепараты» и «Ферейн». Как пояснили в Минздраве, их производство стало убыточным из-за увеличения себестоимости, а новые предельные максимальные отпускные цены позволят эту убыточность “ликвидировать” и добиться рентабельности в 0%.

Новые цены установлены на следующие препараты:

  • фолиевая кислота в таблетках 1 мг N 50 (10×5, контурная ячейковая упаковка) — 0,62 рубля
  • эуфиллин в таблетках 150 мг N 30 (10×3, контурная ячейковая упаковка) —  0,77 рубля
  • морфина гидрохлорид в растворе для инъекций 10 мг/мл 1 мл N 10 (5×2, контурная ячейковая упаковка), ампулы —  6,22 рубля ;
  • морфин-спинал в растворе для инъекций (для интратекального и эпидурального введения) 1 мг/мл 1 мл N 5 (5×1, контурная ячейковая упаковка), ампулы —  4,11 рубля ;
  • фентанил в растворе для инъекций (для внутривенного и внутримышечного введения) 0,05 мг/мл 2 мл N 10 (5×2, контурная ячейковая упаковка), ампулы — 6,66 рубля ;
  • фенобарбитал в таблетках 100 мг N 10 (10×1, контурная ячейковая упаковка) —  0,91 рубля .
  • метоклопрамид в растворе для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл N 10 (5×2, упаковка), ампулы — 2,08 рубля
  • галоперидол в растворе для инъекций (для внутримышечного введения) 5 мг/мл 1 мл N 25 (5×5, контурная ячейковая упаковка), ампулы — 4,14 рубля

Постановление Минздрава было опубликовано Национальном правовом интернет-портале 19 мая и уже вступило в силу.

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