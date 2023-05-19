"Для ликвидации убыточности" - Минздрав повысил цены на белорусские лекарства

💼 Официально

Опубликовано: 19.05.2023 12:41 , Обновлено: 19.05.2023

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о повышении цен на некоторые лекарственные препараты белорусского производства. В ведомстве необходимость поднять цены объяснили увеличением себестоимости производства, в том числе, подорожанием импортных расходных материалов.

Рентабельность производства препаратов - 0%

Согласно постановлению Минздрава, цены повысят на восемь лекарственных препаратов, которые производят Борисовский завод медицинских препаратов, «Белмедпрепараты» и «Ферейн». Как пояснили в Минздраве, их производство стало убыточным из-за увеличения себестоимости, а новые предельные максимальные отпускные цены позволят эту убыточность “ликвидировать” и добиться рентабельности в 0%.

Новые цены установлены на следующие препараты:

фолиевая кислота в таблетках 1 мг N 50 (10×5, контурная ячейковая упаковка) — 0,62 рубля

эуфиллин в таблетках 150 мг N 30 (10×3, контурная ячейковая упаковка) — 0,77 рубля

морфина гидрохлорид в растворе для инъекций 10 мг/мл 1 мл N 10 (5×2, контурная ячейковая упаковка), ампулы — 6,22 рубля ;

; морфин-спинал в растворе для инъекций (для интратекального и эпидурального введения) 1 мг/мл 1 мл N 5 (5×1, контурная ячейковая упаковка), ампулы — 4,11 рубля ;

; фентанил в растворе для инъекций (для внутривенного и внутримышечного введения) 0,05 мг/мл 2 мл N 10 (5×2, контурная ячейковая упаковка), ампулы — 6,66 рубля ;

; фенобарбитал в таблетках 100 мг N 10 (10×1, контурная ячейковая упаковка) — 0,91 рубля .

. метоклопрамид в растворе для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2 мл N 10 (5×2, упаковка), ампулы — 2,08 рубля

галоперидол в растворе для инъекций (для внутримышечного введения) 5 мг/мл 1 мл N 25 (5×5, контурная ячейковая упаковка), ампулы — 4,14 рубля

Постановление Минздрава было опубликовано Национальном правовом интернет-портале 19 мая и уже вступило в силу.