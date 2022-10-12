В МАРТ рассказали, как магазины всё-таки смогут разделывать тушки кур. Нужно только одно

Опубликовано: 12.10.2022 17:45 , Обновлено: 12.10.2022

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли разъяснили, как действует запрет на разделку тушек птицы в магазинах. Оказалось, там всё-таки могут расчленять кур и продавать по частям, но нужно сделать ещё кое-что.

В ведомстве [link href=“https://t.me/mart_gov_by/2892” rel=“noopener” target=“_blank”] напомнили [/link], что запрет на разделку кур в магазинах в их постановлении не распространяется на продажу полуфабрикатов, если части тушки птиц были подвергнуты “предварительной обработке (предварительно отваренных, приготовленных в масле, соусе (маринаде, рассоле) или с другими ингредиентами, сушеных, соленых, копченых или в ином подобном виде)”. А также в готовом виде.

Таким образом, после разделки работники магазина могут части тушки посолить и продавать уже как, например, полуфабрикат “Бедрышки куриные слабо соленые”. Ждём в магазинах?

Напомним, что в постановлении прямо говорится, что запрет касается только “свежих, охлажденных или замороженных тушек птицы”.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси запретил магазинам разделывать тушки куриц для продажи отдельно бедрышками, ножками и грудками и полутушками. Для этого чиновники приняли даже отдельное постановление Совета министров №685 от 10 октября.

Правительство запретило магазинам разделывать тушки куриц на бедрышки, филе и окорочка