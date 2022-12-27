В МАРТ проверили наличие в магазинах деликатесов и кондитерских баулов

Опубликовано: 27.12.2022 11:42 , Обновлено: 27.12.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провели в магазинах контроль за ассортиментом перед Новым годом и Рождеством.

Там объяснили это необходимостью «обеспечить стабильность на потребительском рынке страны».

По итогам проверок специалисты МАРТ выяснили, что в продаже есть «широкий ассортимент мясной, молочной продукции, рыбы и продуктов ее переработки, свежей и переработанной плодоовощной продукции, цитрусовых и кондитерских изделий».

Также они сообщили, что в магазинах хватает продуктов, чтобы удовлетворить белорусов с разным уровнем доходов. Например, деликатесов.

Кроме того, специалисты насчитали:

более 30 наименований шампанского;

около 40 наименований игристых вин;

до 50 наименований кондитерских новогодних подарков, расфасованных в баулы, мягкую упаковку, тубы, мягкие игрушки.

А еще в МАРТ рассказали, что в Беларуси работают около 1100 елочных базаров.

Напомним, ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов запретил «сужение ассортимента», объяснив это тем, что «государство вложило большие средства в производство импортозамещающей продукции». И его теперь ждут «по всему миру», но в первую очередь она должна быть в белорусских магазинах.

В МАРТ запретили «сужение ассортимента» в белорусских магазинах перед Новым годом