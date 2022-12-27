В МАРТ проверили наличие в магазинах деликатесов и кондитерских баулов
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провели в магазинах контроль за ассортиментом перед Новым годом и Рождеством.
Там объяснили это необходимостью «обеспечить стабильность на потребительском рынке страны».
По итогам проверок специалисты МАРТ выяснили, что в продаже есть «широкий ассортимент мясной, молочной продукции, рыбы и продуктов ее переработки, свежей и переработанной плодоовощной продукции, цитрусовых и кондитерских изделий».
Также они сообщили, что в магазинах хватает продуктов, чтобы удовлетворить белорусов с разным уровнем доходов. Например, деликатесов.
Кроме того, специалисты насчитали:
- более 30 наименований шампанского;
- около 40 наименований игристых вин;
- до 50 наименований кондитерских новогодних подарков, расфасованных в баулы, мягкую упаковку, тубы, мягкие игрушки.
А еще в МАРТ рассказали, что в Беларуси работают около 1100 елочных базаров.
Напомним, ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов запретил «сужение ассортимента», объяснив это тем, что «государство вложило большие средства в производство импортозамещающей продукции». И его теперь ждут «по всему миру», но в первую очередь она должна быть в белорусских магазинах.
В МАРТ запретили «сужение ассортимента» в белорусских магазинах перед Новым годом