МАРТ Беларуси продлил действие социальных скидок в магазинах. Сколько сэкономил каждый льготник?

Опубликовано: 27.03.2024 16:15 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования торговли Беларуси 27 марта продлило до июля 2024 года действие социальных скидок в торговых сетях страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

МАРТ рассказал, что скидка до 10%, как и раньше, будет действовать для уязвимых категорий населения в 13 торговых сетях Беларуси.

Эти скидки касаются таких товаров, как молоко, сметана, кефир, творог, пшеничная мука, перловка, некоторые виды макаронных изделий, подсолнечное и рапсовое масло, картофель, молоко, лук репчатый, молочные смеси, каши, мясные консервы для детского питания и не только.

В основном льгота распространяется на пенсионеров, инвалидов и многодетных родителей, они получают в торговой сети социальную дисконтную карту и предъявляют ее при совершении покупки.

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Социальные скидки ввели в январе 2022 года. За это время, по данным МАРТ, выдали больше 2 млн карт. Общая сумма скидки составила около 64,6 млн белорусских рублей.

То есть один человек сэкономил благодаря льготе примерно 32,3 рубля за два года. В месяц это 1,3 рубля.

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“Это хорошая поддержка для социально незащищенных слоев населения. Условия соглашения особо не изменяются, и так полюбившиеся нашим гражданам скидки продолжат действовать”, - отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

Ранее Telegraf.news писал об изменениях в госрегулировании цен в 2024 году. Богданов тогда рассказал, в каких случаях МАРТ сможет вносить предписания и требовать от госорганов изменения цен.

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