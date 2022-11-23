В МАРТ предложили рекламировать алкоголь на белорусском ТВ

Опубликовано: 23.11.2022 11:54 , Обновлено: 23.11.2022

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовили законопроект, согласно которому алкоголь можно будет рекламировать на белорусском телевидении и радио. Но не всегда.

Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Беларуси Инна Гаврильчик, передает Смартпресс.

По ее словам, рекламу алкоголя планируют разрешить крутить не целый день, а только в промежуток времени с 22:00 до 7:00.

Законопроект уже внесли на рассмотрение в правительство.

Также Гаврильчик рассказала, что возникали вопросы на счет того, как реклама будет влиять на подростков. Однако решили, что в 10 вечера они уже должны спать. К тому же, по мнению МАРТ, их контролируют родители. Кроме того, некоторые подростки вообще не смотрят телевизор, а сидят в интернете.

Что касается взрослых, то представитель министерства считает, что «нельзя говорить, что только реклама влияет на то, будет человек пить или не будет».

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