Финны отказались продавать «Лидское пиво» в ближайший год

Опубликовано: 22.11.2022 14:06 , Обновлено: 22.11.2022

В финском холдинге Olvi сообщили, что вряд ли продадут свой белорусский актив, «Лидское пиво», в ближайшие 12 месяцев.

Причиной там назвали ужесточение белорусского законодательства, регулирующего продажу иностранных компаний.

«Исходя из финансовых стандартов группы, „Лидское пиво“ более не может входить в перечень активов, предназначенных для продажи, и вновь включается в консолидированную отчетность компании», — сказано в пресс-релизе компании.

Напомним, 5 марта компания Olvi заявила об уходе из Беларуси из-за нападения России на Украину. При этом там отметили, что «Лидское пиво «будет продолжать работать, и будет производить напитки на белoрусский рынок», а процесс выхода Olvi Plc из акционеров может занять «от 6 до 12 месяцев».

А 5 июля правительство Беларуси опубликовало перечень белорусских фирм и производителей, акции которых иностранные владельцы «из недружественных стран» не имеют права продавать. В список попало и «Лидское пиво».

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А 17 ноября совет министров Беларуси в срочном порядке дополнил список иностранных инвесторов, которым запрещается отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставных фондах) белорусских компаний.

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