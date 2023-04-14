В МАРТ предложили по-новому регулировать цены. Как?

Опубликовано: 14.04.2023 08:14 , Обновлено: 14.04.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси решили изменить действующую в стране систему регулирования цен. Искать альтернативу ведомство поручило специально созданной экспертной группе, которая уже провела первое заседание.

Как пояснил первый замглавы МАРТ Иван Вежновец, у экспертов, вошедших в эту группу, две основные задачи - найти альтернативу нынешнему ценовому регулированию и изучить проблемные моменты уже действующего механизма. Конкретные шаги по изменению системы ценообразования пока в ведомстве не предложили.

“Это попытка выработать какие-то иные механизмы, которые будут решать задачи справедливого ценообразования, недопущения злоупотреблений, в первую очередь по отношению к покупателям”, – цитирует чиновника портал myfin.by.

Замминистра отметил, что новые механизмы регулирования цен должны быть “гибкими” - “чтобы бизнес и производители могли оперативно реагировать на изменение ситуации на внутреннем и внешнем рынках”.

Помимо этой долгосрочной цели эксперты, вошедшие в рабочую группу, должны проанализировать, как на практике применяется постановление белорусского правительства №713, введенное в октябре прошлого года. По мнению замглавы МАРТ, оценка экспертов впоследствии может стать “основой для корректировки правоприменительной практики МАРТ или контролирующих органов, а также самого действующего механизма”.

Напомним, в октябре 2022 года МАРТ Беларуси “отменил” приказ президента Беларуси Александра Лукашенко о запрете на рост цен. Новую систему регулирования цен ввели постановлением Совета министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».

Глава МАРТ Беларуси «отменил» приказ Лукашенко о запрете на рост цен