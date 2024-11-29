Кубинский ром, ирландский виски и не только. МАРТ Беларуси вывел из-под госмонополии почти 200 брендов алкоголя

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Опубликовано: 29.11.2024 10:32 , Обновлено: 29.11.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси утвердило перечень алкогольных напитков, которые белорусские компании могут свободно ввозить в страну. На их импорт в 2025 году не будет распространяться "исключительное право государства". В списке такие известные марки, как Dom Perignon, Hennessy и Bacardi.

Подробный перечень с указанием брендов ведомство утвердило 14 ноября 2024 года своим постановлением № 69. Текст документа с приложением в пятницу, 29 ноября, был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. В законную силу документ вступает с 1 января 2025 года.

Сравнив перечень алкоголя, на который в следующем году не будут действовать условия государственной монополии на импорт, оказалось, что он остался таким же, как и в этом году. Как и прежде, частным компаниям разрешается ввозить в Беларусь следующие категории алкогольной продукции:

виноградные вина с минимальной ценой производителя 13 евро за 1 литр,

французское шампанское, включая Moёt & Chandon, Dom Perignon и Veuve Clicquot,

более 50 видов армянских, молдавских и французских коньяков, например, такие известные бренды, как Hennessy и Courvoisier,

виски производства Великобритании, Ирландии, США и Канады, включая купажированный Ballantine’s и Jim Beam Black,

кубинский ром, а также десятки видов рома из Великобритани, Венесуэлы, Гайяны, Тринидада и Тобаго, США, включая Bacardi и Captain Morgan,

три вида джина из Великобритании и США.

Ранее Telegraf.news сообщал, что импорт алкоголя в Беларусь стал исключительно государственным делом в конце 2023 году. Случаи исключения тоже предусмотрели, но одновременно с этим привязали к базовым величинам минимальный размер уставного фонда юридических лиц, который позволяет ввозить алкоголь: не менее 24 тысяч базовых.

Депутаты решили, что только государство может ввозить в Беларусь алкоголь. Но будут исключения?