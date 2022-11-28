Белорусов призвали к спокойствию из-за пропажи порошков и косметики из магазинов

Опубликовано: 28.11.2022 20:59 , Обновлено: 07.02.2023

Директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская 28 ноября рассказала, что сама заметила пропажу с полок магазинов в Беларуси стиральных порошков известных брендов и косметики.

Так она ответила на [link href=“https://ctv.by/ya-hotela-vseh-prizvat-k-spokoystviyu-sushchestvuet-li-deficit-neprodovolstvennyh-tovarov-v-belarusi” rel=“noopener” target=“_blank”] вопрос [/link] сотрудницы гостелеканала СТВ, которая призналась, что в белорусских магазинах исчезли некоторые виды стиральных порошков и косметики, например лака для волос. А белорусских аналогов - “не пять наименований брендов, а два”.

“Я бы хотела всех призвать к спокойствию в этом вопросе. Почему? Да, безусловно, мы сегодня видим, я и сама, как потребитель, могу сказать, чего сегодня не хватает. Но для этого, безусловно, надо время, надо посмотреть, что сегодня в этой цепочке вымыто и что должно быть обязательно”, - заявила она в эфире СТВ.

По словам Натальи Шаблинской, часть пропавшей с полок продукции “является просто украшением нашей жизни”. И ее придется либо выпускать в Беларуси, либо “договариваться с производителем на самом серьезном основании”.

Что это за основание директор Ассоциации розничных сетей не уточнила. Зато рассказала, что производителям не хватает “сегодня флаконов”. А ещё “именно сырьевой базы для производства в таком объеме”.

А вот министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов заявил, что не видит проблем с ассортиментом.

“И, безусловно, переходный период всегда будет. Тем более в такой сложной сфере, как торговля. Поэтому если что-то выпадает – такое может быть, будем откровенны. То оно – неделя, день, два – замещается, и товар поставляется на полку. Товар на полке есть и будет”, - заверил чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что несмотря на то, что товары, по заверениям МАРТ, на полках есть, глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов 24 ноября заявил, что белорусские торговые сети ждут «жесткие меры», если у них будут пропадать товары.

КГК пригрозил магазинам «жесткими мерами», если с полок «что-то пропадет»