В МАРТ дали 4 часа белорусам, чтобы пожаловаться на маркетплейсы

Опубликовано: 13.03.2026 08:51 , Обновлено: 13.03.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) выделило 4 часа на "горячую линию", посвящённую маркетплейсам. Высказать свои замечания и задать вопросы относительно работы интернет-площадок белорусам предложили в пятницу, 13 марта.

Организовать внеплановую “горячую линию” в ведомстве решили после последнего семинара, организованного МАРТ в формате диалоговой площадки. На нём совместно с производителями, представителями маркетплейсов и интернет-магазинов обсуждался вопрос популяризации товаров белорусского производства, а также повышение эффективности интернет-продаж этой категории товаров.

У участников семинара была возможность задать вопросы регулятору по насущным проблемам. Продлить диалог решили в формате “горячей линии”, подключив к вопросу и непосредственных покупателей.

Вопросы и предложения по по совершенствованию работы интернет-площадок и, в частности, продвижения там белорусских товаров МАРТ ждёт сегодня в первой половине дня;

с 9:00 до 11:00 “горячая линия” открыта по телефону: 8 017 255 98 80 (добавочный 2).

Напомним, на днях глава МАРТ Артур Карпович высказал мнение, что продвижение белорусских товаров на внутреннем рынке должно строиться на воспитании у потребителей, особенно у молодежи, приверженности качеству, а не известным брендам.

Карпович предложил перевоспитать белорусов, чтобы покупали белорусские товары