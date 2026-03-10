Карпович предложил перевоспитать белорусов, чтобы покупали белорусские товары

Опубликовано: 10.03.2026 19:15 , Обновлено: 10.03.2026

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович заявил в эфире телеканала "Первый национальный", что продвижение белорусских товаров на внутреннем рынке должно строиться на воспитании у потребителей, особенно у молодежи, приверженности качеству, а не известным брендам.

По его мнению, белорусские дети и молодежь, как и во всем мире, зачастую отдают предпочтение “известным, мировым брендам”. А чиновник призвал задумываться о качестве, а не о “громком названии”.

“А на самом деле основное, что должно быть, это качество товара. Качество, его доступность, цена”, — заявил Артур Карпович. Он также добавил: “Не важно, какая у тебя там шильда будет или ярлычок. Главное, чтобы это было удобно, качественно, долговечно”.

По словам чиновника, человек, купив качественную белорусскую обувь, должен быть уверен, что проносит её несколько лет, и в следующий раз снова придёт за товаром этого же производителя. Сам Карпович признался, что агитирует за отечественное не только по долгу службы, но и потому, что “на собственном примере понимает: белорусское – это действительно качественно”.

В планах МАРТ — запуск социальной рекламы с участием детей. При этом Артур Карпович сделал акцент на экономической составляющей такого выбора. Когда человек тратит рубль внутри страны, пояснил он, эти деньги “никуда не ушли, а пошли к его родителям, близким, в школу, в садик, на пенсию родителям”.

Отвечая на вопрос о выборе на полке, представитель МАРТ расставил приоритеты: “Я же хочу подчеркнуть еще раз, что все-таки белорусское качество должно быть пунктом номер один. Ценовой фактор – это уже пункт номер два”.