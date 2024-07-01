В МАРТ Беларуси назвали продукт, цена на который в мае поднялась почти на 10%. А на что цены упали?

Опубликовано: 01.07.2024 17:52 , Обновлено: 01.07.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси рассказали о том, что больше всего подорожало и подешевело в мае текущего года. При этом специалисты отметили: годовая инфляция в Республике ускорилась на 0,1% и достигла показателя 5,7%.

По данным ведомства, наибольшее влияние на годовую инфляцию обеспечили цены на:

медикаменты (на фоне курсовых колебаний);

табачные изделия (ввиду повышения ставок акцизов);

овощи и мясо (из-за изменения цен импорта и повышения цен отечественными производителями соответственно);

тарифы на бытовые услуги (из-за увеличения себестоимости);

тарифы на ЖКУ, которые ежегодно повышаются в связи с необходимостью устранения “ценовых диспропорций”.

По сравнению с апрелем текущего года, в мае в Республике выросли цены на следующие товары:

картофель — на 9,4%;

кофе — на 2,1%;

кондитерские изделия — на 1,1%;

автомобильное топливо — на 0,9%;

медикаменты — на 0,7%;

табачные изделия — на 0,6%;

мясо и мясопродукты — на 0,5%;

водка — на 0,2%.

“Увеличение цен на картофель характерно для мая: за прошедшие пять лет (с 2019 по 2023 год) прирост индекса цен в среднем составляет 7,2%”, — отметили в министерстве.

Кроме того, в мае выросли тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом:

на региональных линиях эконом-класса — на 2,7%;

на межрегиональных линиях — на 3,5%.

Тем временем, по данным Белстата, кое-что в мае и подешевело: например, по сравнению с апрелем в Беларуси упали цены на овощи (-12,8% к апрелю), услуги международного туризма (-1,2%) и обувь (-0,6%).

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси продлили действие социальных скидок для уязвимой части населения. Так, воспользоваться льготами можно до 1 октября 2024 года. Программа действует уже третий год и позволяет сэкономить на продуктах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и малообеспеченным гражданам.

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