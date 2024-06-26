МАРТ продлил 10%-ую скидку для некоторых белорусов. В каких 14 торговых сетях можно сэкономить?

Опубликовано: 26.06.2024 21:43 , Обновлено: 05.07.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси продлили действие социальных скидок для уязвимой части населения. Так, воспользоваться льготами можно до 1 октября 2024 года. Программа действует уже третий год и позволяет сэкономить на продуктах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и малообеспеченным гражданам.

Как и прежде, скидка на социально значимые товары первой необходимости (пшеничная мука, перловка, молоко, кефир, сметана, картофель и другие продукты питания) может достигать 10%. При этом программа касается многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных белорусов — тех, чей уровень дохода не достигает прожиточного минимума (на сегодняшний день это 418,73 рублей).

“Соглашение демонстрирует востребованность у населения. Так, его участниками выдано/активировано около 2 миллионов социальных карт, которые дали возможность приобрести товар со скидкой. Сумма предоставленной скидки составила порядка 69 миллионов белорусских рублей”, — отметили в ведомстве.

При этом в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подчеркнули: отныне воспользоваться скидкой можно ещё в одном магазине. Если раньше к соглашению были подключены 13 торговых сетей, то сейчас — 14. Оформить специальную карту на льготы при покупке продуктов можно в следующих магазинах Республики:

“Евроопт”;

Белмаркет”;

“Гиппо”;

“Соседи”;

“Санта”;

“Доброном”;

“АЛМИ”;

“Корона”;

Green;

ProStore;

“ДорОрс”;

“Дионис”;

магазины Белкоопсоюза;

“Хит”.

Как получить скидку?

Для того, чтобы получить скидку до 10% на продукты, нужно оформить специальную бонусную карту. Для этого необходимо принести в магазин паспорт и документ, который подтверждает, что человеку полагается льгота, например, пенсионное удостоверение. После этого покупателю предстоит заполнить анкету и получить саму карту. О том, что её активировали, белорус узнает благодаря SMS-сообщению.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе банка “Дабрабыт” рассказали об акции, которая продлится до 31 августа 2024 года. Чтобы получить 70 белорусских рублей, пенсионерам нужно оформить специальную карту в любом из отделений страны. Правда, подарок не выдадут наличными, а переведут на банковский счёт. Принять участие в специальной программе могут те, кто получает социальную пенсию, пенсию по возрасту, по инвалидности и по потере кормильца.

Один из банков пообещал белорусским пенсионерам подарить 70 рублей. Что нужно сделать?