В МАРТ Беларуси назвали цены на новогодние елки

Опубликовано: 13.12.2022 11:48 , Обновлено: 13.12.2022

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали, по чем будут продавать новогодние деревья на елочных базарах в Беларусь.

По словам начальника управления торговли и общественного питания МАРТ Натальи Мельниковой, цены установили следующие:

Елка до 1 метра — от 9 до 14 BYN;

Елка до 5 метров — до 50 BYN;

Ель в кадке за полметра — от 10 до 14 BYN;

Ель в кадке за метр — от 15 до 22 BYN;

Елочный букет — до 6 BYN;

Искусственные елки — от 6 до 1370 BYN.

Ранее в Министерстве лесного хозяйства пообещали, что цены на новогодние елки и сосны останутся такими же, как и в 2021 году.