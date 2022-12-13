В МАРТ Беларуси назвали цены на новогодние елки
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали, по чем будут продавать новогодние деревья на елочных базарах в Беларусь.
По словам начальника управления торговли и общественного питания МАРТ Натальи Мельниковой, цены установили следующие:
- Елка до 1 метра — от 9 до 14 BYN;
- Елка до 5 метров — до 50 BYN;
- Ель в кадке за полметра — от 10 до 14 BYN;
- Ель в кадке за метр — от 15 до 22 BYN;
- Елочный букет — до 6 BYN;
- Искусственные елки — от 6 до 1370 BYN.
Ранее в Министерстве лесного хозяйства пообещали, что цены на новогодние елки и сосны останутся такими же, как и в 2021 году.