Минлесхоз пообещал продавать белорусам елки по ценам 2021 года

Опубликовано: 06.12.2022 16:47 , Обновлено: 06.12.2022

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси 6 декабря заверили, что цены на новогодние елки и сосны останутся такими же, как и в 2021 году.

По словам специалиста ведомства Александра Овсея, в лесхозах планируют продавать деревья до метра за 8 белорусских рублей, а от 1 метра и выше — от 10 рублей.

При этом он предупредил, что цены на елочных базарах традиционно будут немного выше.

Какие цены на новогодние деревья Минлесхоз устанавливал в прошлом году, можно посмотреть по ссылке:

Новость Телеграф

Кстати, как писал Телеграф, елки в Беларуси в разных регионах начнут продавать в разные даты. Самые первые базары начнут работу в Бресте 17 декабря.

Живые ёлки в Беларуси начнут продавать с 17 декабря. Что с ценой?