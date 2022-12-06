Минлесхоз пообещал продавать белорусам елки по ценам 2021 года
В Министерстве лесного хозяйства Беларуси 6 декабря заверили, что цены на новогодние елки и сосны останутся такими же, как и в 2021 году.
По словам специалиста ведомства Александра Овсея, в лесхозах планируют продавать деревья до метра за 8 белорусских рублей, а от 1 метра и выше — от 10 рублей.
При этом он предупредил, что цены на елочных базарах традиционно будут немного выше.
Какие цены на новогодние деревья Минлесхоз устанавливал в прошлом году, можно посмотреть по ссылке:
Кстати, как писал Телеграф, елки в Беларуси в разных регионах начнут продавать в разные даты. Самые первые базары начнут работу в Бресте 17 декабря.
Живые ёлки в Беларуси начнут продавать с 17 декабря. Что с ценой?