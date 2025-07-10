В МАРТ Беларуси минимальную сумму заказа в интернет-магазинах назвали «нарушением свободы выбора». Что предложили взамен?

Опубликовано: 10.07.2025 18:17 , Обновлено: 10.07.2025

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разъяснили некоторые правила для любителей онлайн-шопинга. Представитель ведомства Инна Гаврильчик на конкретных примерах рассказала, когда доставка, по мнению МАРТ, должна быть бесплатной, а когда — платной.

По словам Гаврильчик, часто интернет-магазины устанавливают такое правило — бесплатная доставка осуществляется только при заказе на определённую сумму, например, от 30 рублей. А если клиенту нужен товар на 15 рублей, то заказать его он просто не может.

Как заявили в МАРТ, это «нарушение принципа свободного выбора товара». Вместо этого магазин должен предложить платную доставку для заказов на меньшую сумму. А покупатель, мол, уже сам решит, что ему выгоднее: доплатить за доставку или заказать что-то ещё.

Фото: belta.by

Также в ведомстве утверждают, что доставка товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), будь то постамат или специальное помещение, не может быть платной для потребителя. Их логика такова: это не точка, которую выбирает сам покупатель, а место доставки, которое определила сама интернет-площадка.

Также, по видению МАРТ, если в пункте выдачи возникла конфликтная ситуация, требовать книгу замечаний и предложений бессмысленно. Как разъяснила Гаврильчик, ПВЗ — это не объект торговли, поэтому по закону такая книга там может и не находиться.

Однако, по её словам, решение конфликтных ситуаций скоро может упроститься, поскольку с 11 июля интернет-площадки, работающие в Беларуси, обязаны отвечать на электронные обращения покупателей.

В МАРТ обязали интернет-магазины отвечать на электронные письма белорусов. Когда начнут?