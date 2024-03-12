Штраф до 1200 рублей. Один из белорусских магазинов запретил пробовать продукты до оплаты. Законно ли?

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Опубликовано: 12.03.2024 17:15 , Обновлено: 25.04.2025

Жительница Мозыря сфотографировала табличку с необычным обращением в одной из торговых точек города. В объявлении, которое адресовано покупателям, указано: пробовать неоплаченный товар нельзя. А что говорит закон?

Администрация одного из магазинов в Мозыре решила напомнить правила розничной торговли и статью 461 Гражданского кодекса РБ. Согласно ей, покупки до момента оплаты должны находиться в корзине и тележке, а не в личных вещах покупателя.

“Я нигде такого раньше не видела. Спросила у кассира, почему так сделали. Она сказала, что раньше часто на кассу приносили одни фантики», — рассказала девушка изданию Onliner.

Выходит, если покупатель захотел открыть бутылку воды, которую планировал оплатить, его накажут?

В конце объявления мелким шрифтом написано: «В случае несоблюдения указанной нормы сотрудники охраны уведомят покупателя о необходимости незамедлительной оплаты товара».

“Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо другого документа, подтверждающего оплату товара”, — прокомментировала ситуацию юрист.

То есть, до момента, пока человек не получит чек, тот или иной товар является собственностью магазина. Если продукт повредить (вскрыть или попробовать), считается, что таким образом покупатель нанёс вред имуществу магазина. Соответственно, придётся заплатить.

[info_b]Если посетитель магазина повредил товар стоимостью до 40 базовых величин (до 1600 рублей), штраф может составить до 30 базовых (до 1200 рублей). Если же испорченный товар стоит дороже, человека могут привлечь к уголовной ответственности.[/info_b]

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В Беларуси начали продавать огурцы и помидоры по 4,9 рубля за кило. Где купить дешевле, чем в магазине?