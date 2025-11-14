В Литве назвали цены за отопление в этом сезоне

Опубликовано: 14.11.2025 15:26 , Обновлено: 14.11.2025

В ноябре начали приходить первые в новом сезоне счета за отопление. Жировки потяжелели не только у белорусов, но и у наших соседей. Посмотрели, как отличаются счета в Беларуси и соседней Литве.

Суммы, которые пришлось выложить за отопление жителям разных литовских городов за октябрь, привело местное издание LRT. Перед началом отопительного сезона было объявлено, что в новом сезоне больше всех жителям придётся раскошелиться жителям Каунаса, поскольку именно цены у местной энергетической компании Kauno Energija - самые высокие в Литве.

Так, житель Каунаса, проживающий с семьёй в новостройке в Жалякальнисе, за квартиру площадью 90 кв. м выставили счёт в 48 евро - 28 евро за горячую воду и 16,2 евро за отопление (то есть в эквиваленте почти 97 рублей за воду и 56 рублей за отопление). Житель однушки площадью 30 кв. м в старом многоквартирном доме в Дайнаве за отопление в прошлом месяце отдал порядка 15,6 евро (то есть около 54 рублей).

В самой компании Kauno Energija отметили, что говорить о каком-то серьёзном изменении цен на отопление пока рано - в расчёт принято брать весь отопительный сезон, поскольку изменения цен в отдельные месяцы могут быть значительными и труднообъяснимыми.

Тем не менее, статистика показывает, что в ноябре, по сравнению с октябрем, цены на отопление среди крупных литовских городов больше всего выросли в Вильнюсе (сразу на 23% ) и Шяуляе (на 8%). В Каунасе цена на тепло выросла на 7% за счёт роста стоимости закупаемого тепла у независимых производителей. По данным Государственного совета по регулированию энергетики Литвы (VERT), самая низкая цена на теплоэнергию зафиксирована не в крупнейших литовских городах, а в Утене, городе на северо-востоке страны с населением в 25 тыс. человек.

По словам самих энергетических компаний, наибольшее влияние на цену теплоэнергии в стране оказывают затраты на собственное производство тепла и цена на тепло, закупаемое у независимых производителей. Так, Kauno Energija закрывает потребность Каунаса в тепле лишь на треть. Между тем, цены на тепло, закупаемое компанией у независимых производителей, в ноябре оказалось на 9% выше средней цены в других крупных городах, что не могло не отразиться на цене.

Столичный поставщик централизованного теплоснабжения Gijos, управляемый муниципалитетом Вильнюса, отчитался на днях о том, что средний счет за отопление квартиры площадью 50 кв. м:

в энергоэффективном многоквартирном доме - всего 12 евро (около 41 рубля),

в многоквартирном доме, прошедшем реновацию - около 30 евро (около 103 рублей),

в доме, где реновация не проводилась - в среднем 51 евро (около 175 рублей).

А что в Беларуси?

В Беларуси действуют единые тарифы на теплоснабжение (отопление и подогрев воды). Однако с недавнего времени в нормативных документах прописывают два предельно допустимых тарифа - так называемый социальный, по которому услуги ЖКХ оплачивает большинство белорусов, и 100%-ные тарифы для тех граждан, которых по закону обязали обеспечивать “полное возмещение экономически обоснованных затрат” на оказание ЖКУ. Именно поэтому суммы за отопление у разных категорий граждан могут сильно отличаться даже при равной квадратуре квартиры.

Сами тарифы ежегодно пересматривают - в начале года. С 1 июня в Беларуси установлены следующие тарифы на теплоснабжение (отопление и подогрев воды):

27,2323 рубля за 1 Гкал - социальный тариф,

134,94 рубля за 1 Гкал - 100%-ный тариф.

Появились тарифы для белорусов на воду, газ и отопление в 2025 году. А сколько заплатят «тунеядцы»?

Разумеется, потребление тепла сильно отличается и в зависимости от квадратных метров, и от типа жилого дома. Однако существуют некие средние нормативы потребления теплоэнергии на отопление и подогрев воды, которые устанавливаются городскими и областными администрациями (для каждого региона нормативы свои) и также регулярно пересматриваются.

Кроме того, местные власти каждый месяц делают перерасчёт, вычисляя нормативы фактического потребления тепловой энергии - на основании этих цифр могут пересчитать сумму за отопление как в большую, так и в меньшую сторону.

На отопительный период 2024/2025 года в Минске средний норматив был установлен на уровне 0,0154 Гкал/1 кв. метр при полном месяце отопления (свежих цифр на новый отопительный сезон в свободном доступе не нашлось).

Если ориентироваться на эти цифры, то средняя сумма за отопление у среднестатистического минчанина, проживающего в 50-метровой двушке в домах, не оборудованных приборами группового учета расхода теплоэнергии составит:

почти 21 рубль по социальному тарифу,

почти 104 рубля по 100%-ному тарифу.

Таким образом, социальный тариф на отопление в Минске в два раза ниже самого выгодного тарифа в Вильнюсе, по которому платят жители энергоэффективных домов. А вот полный тариф в Беларуси аналогичен среднему чеку за отопление в многоквартирном доме в литовской столице, прошедшем реновацию.