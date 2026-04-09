В концерн "Беллегпром" добавили 10 новых предприятий
Правительство расширило Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности (“Беллегпром”). В его состав по решению Совета министров вошли ещё 10 белорусских предприятий.
Постановление о включении новых участников в состав “Беллегпрома”, как сообщили 9 апреля в пресс-службе правительства, уже подписал премьер-министр Александр Турчин.
Теперь частью концерна также являются:
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ЗАО ОПТФ «Світанак»,
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ЗАО «Фабрика головных уборов «Людмила»,
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ООО «КПВС»,
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ООО «СоюзТекстиль»,
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ООО «СПЕЦСлавия»,
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ООО «Фурнитур-ВУ»,
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ОАО «ЭЛЕМА»,
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УП «Химическое производство»,
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СООО «Неман-Сплав»,
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унитарное предприятие «ПроКовер».
В правительстве рассчитывают на то, что войдя в состав концерна, данные предприятия получат дополнительную возможность продвигать свою продукцию как на внутреннем, так и внешнем рынках.
Кроме того, члены концерна допускаются к участию в инвестиционных программах, а следовательно, могут внедрить на своём производстве новые и высокие технологии и оборудование, отвечающие мировому уровню, повысить качество и конкурентоспособность своих товаров и получить иные блага межотраслевой кооперации в рамках концерна.
Напомним, в конце прошлого года на “Беллегпроме” сменился руководитель. Экс-главу концерна Татьяну Лугину глава государства поставил руководить убыточным “Камволем”, дав ей решительное напутствие: “Это последний шанс для вас”.
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