В концерн "Беллегпром" добавили 10 новых предприятий

Опубликовано: 09.04.2026 10:26 , Обновлено: 09.04.2026

Правительство расширило Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности (“Беллегпром”). В его состав по решению Совета министров вошли ещё 10 белорусских предприятий.

Постановление о включении новых участников в состав “Беллегпрома”, как сообщили 9 апреля в пресс-службе правительства, уже подписал премьер-министр Александр Турчин.

Теперь частью концерна также являются:

ЗАО ОПТФ «Світанак», ЗАО «Фабрика головных уборов «Людмила», ООО «КПВС», ООО «СоюзТекстиль», ООО «СПЕЦСлавия», ООО «Фурнитур-ВУ», ОАО «ЭЛЕМА», УП «Химическое производство», СООО «Неман-Сплав», унитарное предприятие «ПроКовер».

В правительстве рассчитывают на то, что войдя в состав концерна, данные предприятия получат дополнительную возможность продвигать свою продукцию как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Кроме того, члены концерна допускаются к участию в инвестиционных программах, а следовательно, могут внедрить на своём производстве новые и высокие технологии и оборудование, отвечающие мировому уровню, повысить качество и конкурентоспособность своих товаров и получить иные блага межотраслевой кооперации в рамках концерна.

Напомним, в конце прошлого года на “Беллегпроме” сменился руководитель. Экс-главу концерна Татьяну Лугину глава государства поставил руководить убыточным “Камволем”, дав ей решительное напутствие: “Это последний шанс для вас”.

Лукашенко сменил главу Беллегпрома – «Последний шанс для вас»