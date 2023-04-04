В КГК рассказали, что в стабфондах неправильно хранили овощи и их отказались брать магазины. Кого решили наказать?

Опубликовано: 04.04.2023 09:21 , Обновлено: 04.04.2023

В Комитете госконтроля (КГК) 3 апреля сообщили, что во время проверок стабилизационных фондов обнаружили «ряд существенных проблем». Например, неправильное хранение овощей и их порчу. В ведомстве рассказали, кого за это наказали.

Как заявили в КГК, в некоторых случаях облисполкомы «формально подошли к выбору субъектов хозяйствования, осуществляющих хранение продукции (хранители)». А именно выбрали организации и склады, неприспособленные для хранения овощей и фруктов — в них не было принудительной вентиляции, средств измерения, контроля температуры и влажности помещений.

Также ведомство выявило «неудовлетворительное хранение и порчу заложенной в стабфонды продукции».

Кроме того Госконтроль обвинил торговые организации в том, что они «не проявили активность по заключению договоров с хранителями стабфондов». А во многих случаях даже если магазины заключали договоры с хранителями стабфондов, то «не выбирали эту продукцию».

«В результате у ряда хранителей в настоящее время образовались большие остатки качественной продукции стабфондов», — подчеркнули в КГК.

В комитете также обратили внимание, что облисполкомы и местные органы власти «не оказали должного внимания проблеме распределения объемов заложенной продукции среди потребителей и соблюдению графиков ежемесячного использования объемов стабфондов». Что, в свою очередь, привело к тому, что «у отдельных хранителей запасы стабфондов значительно превышали объемы, установленные графиком реализации».

И это еще не все. Госконтроль обнаружил, что в торговой сети при наличии белорусских овощей и фруктов продавали только импортные. Например, яблоки.

«Кроме того, при наличии отечественной продукции стабфондов по более низкой стоимости отдельные торговые организации отдают предпочтение аналогичной импортной продукции по высоким ценам», — добавили чиновники.

В общем с декабря 2022 года по март 2023 года КГК выявил нарушения у 88 хранителей стабфондов из 112 проверенных. К «дисциплинарной ответственности» привлекли должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, а также хранителей стабфондов.

«Все завяло и сгнило»

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 10 марта на заседании Совета министров, среди прочего, поднял проблему с овощами из стабилизационных фондов. Он обратил внимание на плохие условия хранения продукции, ее низкое качество и отсутствие выборки.

«Конечно, не будет спроса и выборки, если к середине зимы все завяло и сгнило. Вопрос к губернаторам. Кто дает оценку условиям, в которых хранится продукция?» — спросил Лукашенко.

«Все завяло и сгнило» — Лукашенко приказал разобраться со стабфондами овощей