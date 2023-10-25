В КГК предложили сделать из белорусов "сезонных механизаторов". Кого может коснуться и как это будет?

Опубликовано: 25.10.2023 18:23 , Обновлено: 25.10.2023

Комитет Госконтроля (КГК) Могилевской области поделился результатами, которые говорят об острой нехватке "механизаторских кадров". В КГК уточнили, что особенно это ощущается в период одновременного проведения нескольких видов полевых работ (к примеру, заготовки кормов и уборки зерна).

Там предложили обучить часть белорусов, которые заняты совсем другой работой, на механизаторов и привлекать из в сезон на работы в полях. Мало того, КГК предложил создать “механизаторский резерв”, который бы вели местные чиновники и вызвали из него людей на работу.

Также в КГК предложили устроить на базе вузов и ССУЗов специальное профильное обучение.

“Образовательный процесс можно было бы организовать на базе высших и средних учебных заведений области и учебных центров облсельхозпрода в первую очередь за счет бюджетных ассигнований”, – предложил начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Могилевской области Вячеслав Осмоловский.

Представитель Госконтроля предложил, чтобы местные исполкомы выявляли “заинтересованных из числа работников подведомственных промпредприятий, организаций ЖКХ, лесхозов, безработных”. Как желающим поработать механизаторами уходить на целый сезон со своей основной работы, и как бы на это отреагировало руководство предприятий, представитель КГК не стал уточнять.

Впрочем, может, белорусам и не доведётся стать сезонными механизаторами. Ведь премьер-министр Роман Головченко заявил 23 октября, выступая перед депутатами в парламенте, что не заметил в Беларуси серьезного дефицита работников. Но все равно пообещал “сбалансировать” ситуацию, позвав в Республику работать иностранцев.

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