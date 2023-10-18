В Институте ЖКХ пообещали белорусам массовую замену счетиков воды. Зачем?

Опубликовано: 18.10.2023 20:05 , Обновлено: 18.10.2023

Директор института ЖКХ НАН Вадим Китиков сообщил в эфире гостелеканала "Беларусь 1", что в его заведении хотят предложить поменять все счётчики воды в стране на новые.

По его словам, новые приборы учёта воды будут самостоятельно отправлять данные в ЖКХ, а белорусам не придется каждый месяц снимать данные.

“Такие системы уже реализуются в промышленном производстве. А компании, которые выпускают обычные механические счетчики, способны их дооснастить системами”, – заявил Вадим Китиков.

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Сколько будет стоить такая доостанстка и сколько придется платить белорусам за замену (или все будет за госсчет) директор Института ЖКХ не уточнил.

Ранее Телеграф сообщил, что раньше, чтобы оплатить услуги водоснабжения, нужно было предварительно сообщить показания счетчиков по телефону. Сейчас это все автоматизировано. Но в то же время такой механизм создает определенные трудности.

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