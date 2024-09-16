В ГТК рассказали, почему белорусские таможенные пункты на границе с Украиной до сих пор работают

Опубликовано: 16.09.2024 19:23 , Обновлено: 16.09.2024

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси Владимир Орловский рассказал, почему таможня страны продолжает работать в пунктах пропуска на границе с Украиной. По словам Орловского, таможенники занимаются "удаленным оформлением грузов".

“На украинском направлении из основных пунктов пропуска таможня не уходила. Мы остались на рабочих местах и производим удаленное таможенное оформление грузов, которые находятся внутри страны (в первую очередь в Минском регионе, Витебском, Могилевском)”, - передало слова Орловского агентство БелТА.

Глава ГТК отметил, что “удаленным оформлением грузов” занимаются сотрудники Гомельской и Брестской таможни. Это, со слов Орловского, “поддерживает квалификацию сотрудников”, к тому же, техника не простаивает.

“Когда нужно будет, мы будем готовы возобновить в полном объеме таможенное оформление уже на границе”, - добавил председатель ГТК.

[info_b]Напомним, 24 февраля 2022 года стало известно о закрытии всех украинских пунктов пропуска на границе с Беларусью. Это, судя по информации на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК) Республики, 12 пунктов.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что глава ГТК Беларуси Орловский пожаловался на “отсутствие контакта” с коллегами из сопредельных стран на западном направлении. Причиной тому он назвал “политический заказ со стороны руководства стран Евросоюза”. «Никаких других причин — ни экономических, ни человеческих — просто нет», — сказал он.

«Никаких человеческих причин» — Глава ГТК пожаловался на «отсутствие контакта» на границе Беларуси с коллегами из ЕС