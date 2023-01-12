В Витебской области вернули плату за выезд из Беларуси

Опубликовано: 12.01.2023 10:46 , Обновлено: 12.01.2023

Витебский областной совет депутатов опубликовал решение № 358 от 30 декабря 2022 г., в котором прописано введение местного сбора за пересечение границы.

Согласно документу, размер платы составит 1 базовую величину (сейчас 37 рублей). Решение должно вступить в силу с 1 февраля и действовать до 1 января 2025 года.

При этом, платить не нужно будет следующим категориям белорусов:

Скорее всего, в Гродненской области также продлят местный сбор за пересечение границы. Все потому, что в Национальном реестре правовых актов зарегистрировано решение Гродненского областного совета депутатов №466 от 29 декабря «О местном сборе». Текста документа еще нет.

Напомним, местный сбор за пересечение госграницы в областях вводили в июне 2021 года. Тогда депутаты обещали, что собранные средства направляются «на предупреждение и борьбу с коронавирусной инфекцией». На что пойдут деньги сейчас — неизвестно.